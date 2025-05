Drouwenerzand Attractiepark

Foto's: thema wordt steeds belangrijker in attractiepark Drouwenerzand

Het Drentse pretpark Drouwenerzand zet steeds meer in op thema. Waar men vroeger genoegen nam met losstaande, kermisachtige attracties, wordt anno 2025 gekozen voor aankleding en decoraties. Dit jaar investeerde het park niet alleen in een nieuwe entree, maar ook voor decorelementen bij bestaande attracties.

Drouwenerzand is sinds de jaarwisseling officieel eigendom van de familie Moespot, bekend van Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. De nieuwe eigenaren kondigden vorig jaar al aan dat thematiek belangrijker zou gaan worden. Dit seizoen werd direct de daad bij het woord gevoegd door de ingang te voorzien van een opvallende rotsformatie, gebaseerd op hunebedden.

Een vergelijkbare rotspartij verscheen bij Hotel Drouwenerzand, gelegen op een steenworp afstand van het pretpark. Op beide plekken worden bezoekers nu verwelkomd door een beeld van parkmascotte Danny, een vrolijke den.



Fantasiefiguren

Tegelijkertijd is de wintersluiting aangegrepen om de winkel bij de entree te vergroten en te vernieuwen. Een bestaande treinbaan heet nu Dino Expeditie. Wie een ritje maakt, staat voortaan oog in oog met levensgrote dinosaurussen. Verder zijn rond het parcours van de Oldtimerbaan enkele opvallende, kleurrijke fantasiefiguren geïnstalleerd.



De rotsen komen van Petro Art Production, voor de beelden werd leverancier Themics Philippines ingeschakeld. Tot slot werd geïnvesteerd in een nieuwe stretchtent. Het is de bedoeling om de komende jaren ook het attractieaanbod onder de loep te nemen: een waterbaan staat bovenaan het wensenlijstje.