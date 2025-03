Duinrell

Bezoekersaantal Duinrell voor vierde jaar op rij gestegen

Duinrell heeft het afgelopen jaar opnieuw iets meer bezoekers verwelkomd dan een jaar eerder. In 2024 ontving het Wassenaarse attractiepark ruim 1,38 miljoen bezoekers, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Om precies te zijn passeerden 1.381.407 bezoekers de poorten. Dat zijn er iets meer dan in 2023, toen de teller bleef steken op 1,37 miljoen. Het is voor het vierde jaar op rij dat het bezoekersaantal van het Zuid-Hollandse pretparkresort stijgt, na 620.000 bezoekers in 2020, 851.000 in 2021 en 1,36 miljoen in 2022.

Vóór de coronacrisis, in 2019, kwam Duinrell uit op 1,32 miljoen gasten. Een woordvoerder van Duinrell geeft aan dat het stijgen van de bezoekersaantal geen doel op zich is: men focust op de continuïteit van het familiebedrijf.



Trollengrot

2025 staat in het teken van de komst van een nieuwe attractie Duinrell Express, als vervanger van de klassieke Trollengrot. Verder wordt het vakantiepark uitgebreid. In seizoen 2026 moet de nostalgische Kikkerachtbaan plaatsmaken voor een nieuwe coaster.