Walibi Holland

Walibi Holland sluit seizoen 2024 af met bijna 920.000 bezoekers

Walibi Holland heeft in seizoen 2024 iets minder bezoekers verwelkomd dan een jaar eerder. Tijdens het afgelopen boekjaar, dat loopt van oktober tot en met september, passeerden zo'n 919.000 bezoekers de poorten. In het fiscale jaar 2023 waren dat er nog 936.000.

Ondanks de daling zegt een woordvoerder "heel happy" te zijn met het resultaat. Hij heeft ook een verklaring voor de lichte afname. "Het aantal schoolreisjes was in 2023 nog uitzonderlijk hoog vanwege de nasleep van corona", vertelt de voorlichter aan Looopings.

"Dat is nu teruggegaan naar het normale niveau. Al met al was 2024 voor ons een succesvol jaar." Men hoopt in de toekomst wel weer een stijging te kunnen realiseren. Daar moet onder meer de dubbele rollercoaster YoY voor gaan zorgen. De spectaculaire single-rail coaster, bestaand uit de twee banen Thrill en Chill, opent op zaterdag 5 april.



Cadeautje

Een jaar geleden sprak de directie nog de wens uit om te groeien naar 945.000 gasten. Medewerkers zouden een cadeautje ontvangen als dat doel behaald zou worden. Het bezoekersaantal van 2024 lag wel hoger dan het cijfer uit 2022, toen Walibi goed was voor 875.000 gasten. In 2021, tijdens de coronacrisis, stond de teller op 505.000.