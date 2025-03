Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park introduceert Mexicaans menu in Spaans restaurant

Een groot Spaans restaurant in Europa-Park serveert voortaan Mexicaans eten. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen dit seizoen bij restaurant Don Quichot terecht voor onder meer taco's, chili con carne, nacho's, burrito's en salsa's. De eetgelegenheid werd ook aangekleed in Mexicaanse sferen.

Voorheen draaide het etablissement om de Spaanse keuken. Onder de noemer Don Quichotte goes Tex-mex onderging het restaurant de afgelopen een make-over. Europa-Park belooft "de perfecte mix van mediterrane flair en de rustieke warmte van de Mexicaanse keuken".

Ook nieuw is dat bezoekers bestellingen kunnen plaatsen met hun mobiele telefoon. Naast de Mexicaanse klassiekers bestaat het aanbod onder meer uit kogelbiefstuk, gefrituurde kip, garnalen, kabeljauwfilet, pasta, burgers, salades en tomatensoep.



Pittig

Europa-Park spreekt over "pittig en hartig eten". Lunchen kan tussen 12.00 en 15.00 uur. 's Avonds, van 18.00 tot 22.00 uur, is het restaurant ook toegankelijk voor personen zonder parkticket. Don Quichotte is onderdeel van viersterrenhotel El Andaluz.