Efteling

Nieuwe musical over Efteling-grondlegger Anton Pieck in maart 2026 te zien

In de Brabantse plaats Drunen gaat aankomend voorjaar een nieuwe musical in première over Anton Pieck, de kunstenaar die onlosmakelijk verbonden is met de sprookjeswereld van de Efteling. Theaterplatform uit Drunen brengt in maart 2026 de productie Pieck op de planken. Tickets zijn verkrijgbaar via theaterplatform.nl.

De musical volgt een deel van het leven van Pieck en combineert historische elementen met fictie en sprookjesachtige verbeelding. Het publiek ziet niet alleen gebeurtenissen uit zijn dagelijks leven, maar krijgt ook inzicht in zijn binnenwereld. Volgens de makers is het levensverhaal bewust geromantiseerd, met respect voor Piecks werk en in overleg met de instanties die zijn nalatenschap beheren.

Het verhaal is geschreven door Mick Westerhout, die momenteel te zien is in de musical Soldaat van Oranje. De muziek wordt gecomponeerd door Jurrian Marx. Hij benadrukt dat het om volledig nieuw materiaal gaat, waar bij de eerdere productie over Het Land van Ooit gebruik werd gemaakt van bestaande liedjes.



Botsen

De voorstelling wordt begeleid door een live-orkest van naar verwachting zes muzikanten. In de musical staat Pieck centraal als tekenleraar die vooral gelukkig is wanneer hij thuis kan schilderen. Zijn artistieke ambities botsen met de wens van zijn omgeving om zekerheid te zoeken.



Wanneer hij wordt gevraagd om sprookjes te ontwerpen voor een Sprookjesbos, twijfelt hij. Gaandeweg begint zijn wereld zich steeds meer te vullen met fantasiefiguren, wat hem voor een keuze plaatst tussen zekerheid en verbeelding. De regie is in handen van Martin van Bommel, met choreografie van Linde Vos.



Voorproefjes

Pieck wordt opgevoerd in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen, een gebouw dat Pieck zelf in 1968 ontwierp. De voorstellingen vinden plaats op vrijdagavond 27 maart 2026, zaterdagavond 28 maart 2026 en zondagmiddag 29 maart 2026. Eerder gaven de makers al korte voorproefjes van de musical, bij opnames van de Efteling-podcast Kleine Boodschap en bij het Dickensfestijn in Drunen.



