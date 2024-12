Walibi Belgium

Video: nieuwe achtbaan van Walibi Belgium scheert rakelings over het water

Walibi Belgium opent in 2025 een nieuwe familieachtbaan die rakelings over het water zal scheren. Dat vertelt projectmanager Julien Simon in een korte video-update op YouTube. Hij deelt meer informatie over het baanverloop van de rollercoaster, die gebouwd is door fabrikant Gerstlauer uit Duitsland.

Volgens Simon wordt de nog naamloze achtbaan in themagebied Dock World "de grootste familieachtbaan van de Benelux", met drie lanceringen en een lengte van ongeveer 1 kilometer. De maximale hoogte bedraagt 15 meter. Op enkele heuvels na blijft de rail dichtbij de grond en het water.

Bij het ontwerpproces besloot men te profiteren van de aanwezigheid van waterpartijen. "Het idee is om een snelle rit vlak boven het water te bieden, met veel richtingsveranderingen, kleine heuveltjes en airtime", aldus de manager. Er komen in totaal twintig elementen.



Drie zones

De uitgestrekte achtbaan is op maat gemaakt voor Walibi Belgium, benadrukt Simon. Het gaat om een doorontwikkelde versie van een family coaster van Gerstlauer, met magnetische lanceringen en nieuwe treinen. De attractie verbindt drie zones met elkaar: Adventure World, Exotic World en Dock World.