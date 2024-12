Efteling

Bekende Efteling-vlogger Niels Kooyman vraagt zijn vriendin ten huwelijk in de Efteling

Vlogger Niels Kooyman komt wekelijks in de Efteling voor video-updates, maar één bezoekje zal hij waarschijnlijk nooit meer vergeten. De populaire youtuber vroeg deze maand zijn vriendin Jacoline ten huwelijk in het Kaatsheuvelse attractiepark. Hoe dat in zijn werk ging, laat hij zien in een video van bijna vijftien minuten.

Kooyman maakt er geen geheim van dat hij bloednerveus was. Het aanzoek vond afgelopen vrijdag plaats op het Lorely-terras van het Efteling Theater, dat voor de gelegenheid uitbundig was versierd. Vrienden en familieleden waren stiekem opgetrommeld om bij het bijzondere moment aanwezig te zijn.

"Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als dat ik nu ben", verzucht Kooyman als hij richting het terras loopt en zijn vriendin achterlaat bij watershow Aquanura. Hij is naar eigen zeggen misselijk van alle zenuwen. "Ik heb een hoop gekke dingen gedaan in mijn leven, maar dit is wel het toppunt."



Smoes

Jacoline was met een smoes naar het park gelokt: er zou een persmoment plaatsvinden. Daar bleek uiteindelijk niets van waar. Ze wordt bij de vijver opgehaald door haar vader. Wat volgt is een emotioneel aanzoek, met een positieve afloop. Vervolgens proostten de aanwezigen met champagne, met fonteinen van Aquanura op de achtergrond.



Wat de video niet toont, is hoe hectisch de dagen ervoor voor Kooyman waren. Geruime tijd bleef het onzeker of het aanzoek wel kon plaatsvinden bij het theater: de verbouwing van het terras was pas twee dagen eerder afgerond. "Dat was kantje boord", vertelt de videomaker aan Looopings.



Onderhoud

Op de dag zelf kreeg Kooyman plotseling te horen dat de Aquanura-show van 18.15 uur niet kon doorgaan vanwege onderhoud door de Amerikaanse fabrikant van de fonteinenshow. Efteling-medewerkers hebben vervolgens hemel en aarde bewogen om de geplande werkzaamheden uit te kunnen stellen. Twee uur vóór aanvang kwam er groen licht.



Toen was het nog de vraag of er wel voldoende personeel was voor de crowd control, want medewerkers waren aanvankelijk alleen ingepland voor één show om 17.15 uur. "De Efteling heeft er alles aan gedaan om het toch goed te laten verlopen", legt Kooyman uit. "Ik ben iedereen daar heel dankbaar voor."



Uitschieters

Kooyman begon in coronatijd met het filmen van Efteling-updates. Inmiddels is hij een bekend gezicht in het park, met ruim 53.000 abonnees. Zijn video's worden doorgaans 40.000 tot 60.000 keer bekeken, met uitschieters tot meer dan 80.000 views. Vriendin Jacoline helpt hem met het camerawerk en het bijhouden van social media.