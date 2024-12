Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen

Vuurzee bij attractie in Duits pretpark, maar poorten blijven geopend

Een attractiepark in Noord-Duitsland is getroffen door een grote brand. Er brak vanochtend brand uit in een gebouw bij de tractorbaan van Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen, gelegen in deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De brandweer was snel ter plaatse.

Toen de brand ontstond, was Karls Erlebnis-Dorf geopend voor publiek. Niemand raakte gewond. Ganzen in de omgeving konden in veiligheid gebracht worden. Volgens eigenaar Robert Dahl bedraagt de schade vermoedelijk enkele honderdduizenden euro's. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Ook morgen - eerste kerstdag - kan het park gewoon open, van 08.00 tot 19.00 uur. Het management laat weten dat alle attracties operationeel zullen zijn, met uitzondering van de Traktorbahn. "We zijn oneindig dankbaar voor de bovenmenselijke prestaties van de brandweer en de voorzichtigheid van alle gasten", staat in een verklaring op social media.



Berlijn

Karls is een keten met meerdere familieparken in boerderijthema, verspreid over Duitsland. In juni 2023 werd een andere vestiging opgeschrikt door een brand, namelijk Karls Erlebnis-Dorf Elstal. Dat park ligt in de buurt van Berlijn.