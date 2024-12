Efteling

Video: dit gebeurt er als Efteling-bezoekers toch niet in Danse Macabre durven

Danse Macabre in de Efteling beschikt over een zogeheten chicken exit. Wie de nieuwe attractie op het laatste moment toch nét iets te spannend vindt, ontdekt een stukje van het attractiepark dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Personeelsleden leiden angsthazen richting een wandelpad naast de abdij.

Onder fans staat de looproute in het bos bekend als het Heksenpad. Voorheen, ten tijde van het Spookslot, mocht iedereen het bosgebied betreden. Vanwege de komst van Danse Macabre is het Heksenpad niet meer geopend. Door gebruik te maken van de chicken exit kunnen bezoekers er toch overheen wandelen.

Efteling-fan Danny Treffers plaatste een video van de chicken exit op YouTube. "Mocht je op het laatste moment tóch niet in Danse Macabre durven, geen probleem!", schrijft hij. "Voordat je de kapel ingaat, geef je aan dat je er toch niet in durft en je zult via een aparte uitgang naar buiten worden begeleid."



Huyverwoud

Bezoekers komen uit tegenover de ingang van 4D-bioscoop Fabula, aan de achterkant van Danse Macabre. Dat is buiten griezelgebied Huyverwoud. "Heel handig als je kinderen bij je hebt die de wachtreis wel durven maar de attractie nog te eng vinden", besluit Treffers.