Chessington World of Adventures Resort

Engels attractiepark vraagt vergunning aan om achtbaan te vervangen

Een oude achtbaan in Engeland wordt na jaren stilstand eindelijk vervangen. Chessington World of Adventures sloot powered coaster Scorpion Express in de zomer van 2022. Tot nu toe was het lot van de attractie onzeker. Inmiddels is een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuwe coaster.

Naast Scorpion Express worden ook een kinderboerderij en een restaurant afgebroken. Er moet in 2026 een eenvoudige kinderachtbaan voor in de plaats komen. Verder investeert Chessington in twee kleinere nieuwe attracties, waaronder een ballonnentoren.

Bovendien is het de bedoeling om de bestaande Jungle Bus naar het gebied te verplaatsen. Eerder deze maand werd al duidelijk dat die attractie op de huidige locatie zal verdwijnen vanwege de komst van een multi dimension coaster. Dat project moet in 2027 af zijn.