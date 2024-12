Disneyland Paris

Disneyland Paris bevestigt: Big Thunder Mountain tot begin van de zomer dicht

Wie in de eerste helft van 2025 naar Disneyland Paris gaat, moet mijntrein Big Thunder Mountain hoogstwaarschijnlijk missen. De populaire attractie gaat op maandag 6 januari dicht voor een ingrijpende verbouwing. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het begin van de zomer. Een exacte einddatum is nog niet bekend.

Bij Big Thunder Mountain, geopend in 1992, is een flinke renovatie nodig. Het project wordt al ruim een jaar intern voorbereid, meldt Disneyland. "Deze opknapbeurt is nodig om de historie te behouden en de kwaliteit van de beleving te waarborgen, met respect voor de oorspronkelijke visie."

Zo gaat men een groot deel van het hout vervangen. Decorelementen op de berg en in de wachtrij worden opgefrist. Alle dierenfiguren en kunstplanten krijgen hun oude glans terug, belooft Disney. Over de technische installaties en de rail zegt men niets.



Acht jaar verder

Big Thunder Mountain, gefabriceerd door de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma, was enkele jaren geleden al bijzonder lang dicht voor groot onderhoud: van november 2015 tot december 2016. Sindsdien stonden verschillende kleinere sluitingen op de planning, waaronder van eind januari tot half maart dit jaar.