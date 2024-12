Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Linda de Mol had eerste tongzoen in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft een speciale betekenis voor presentatrice en actrice Linda de Mol. Terwijl veel nostalgici het Overijsselse pretpark zullen herinneren vanwege de attracties, beleefde de bekendheid een ander iconisch moment in het voormalige Ponypark.

De Mol, die afgelopen zomer haar 60e verjaardag vierde, had in Slagharen haar allereerste tongzoen. Dat schrijft ze in een editorial in haar eigen magazine Linda, waarin ze terugkijkt op haar leven tot nu toe. "Waar ik vroeger nog weleens dacht: is het alweer kerst?, denk ik nu: ben ik nou serieus 60 geworden?", aldus de BN'er.

"Ik ben amper bij­getrokken van mijn 50e verjaardag, daar kan toch geen tien jaar tussen zitten? En: het is toch geen 46 jaar geleden dat ik mijn eerste tongzoen kreeg in een attractie van Ponypark Slagharen?" De zoen vond dus plaats in 1978, toen De Mol 14 jaar oud was.



Darkride

Het attractieaanbod van Slagharen bestond toen onder meer uit een reuzenrad, een glijbaan, een uitkijktoren, een zweefmolen, een kabelbaan, een draaimolen, een enterprise, een monorail, een darkride met onderwaterthema en een filmzaal. De inmiddels verdwenen achtbaan Looping Star volgde pas een jaar later, in 1979.



De Mol realiseert zich naar eigen zeggen dat ze nog maar 23 jaar te gaan heeft volgens de gemiddelde levensverwachting van een Nederlandse vrouw. "En ja, dan komt toch ook het besef dat je in de ratrace van het leven voor sommige dingen misschien toch te weinig tijd had. Of er eigenlijk gewoon te weinig tijd voor gemáákt of genomen hebt."



61 jaar geleden

Slagharen opende in 1963, meer dan 61 jaar geleden. De Mol is tegenwoordig samen met toetsenist Jeroen Rietbergen, die de afgelopen jaren onder vuur lag vanwege seksueel wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland.