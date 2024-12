Legoland Billund Resort

Klachten over giftige werksfeer bij hotels Legoland: management onder vuur

Het management van het Deense pretpark Legoland Billund ligt onder vuur. Volgens Fagbladet 3F, een Deens vakblad over de arbeidsmarkt, was in de hotels van het attractiepark stelselmatig sprake van een giftige werkomgeving. Journalisten spraken met tien oud-medewerkers van Hotel Legoland en het Legoland Castle Hotel.

Er werden ook e-mails, chatberichten, interne memo's, loonstrookjes en roosters ingezien. De voormalige personeelsleden wijzen met de beschuldigende vinger naar een hotelmanager die in oktober 2022 begon. Zij zou haar collega's kleineren en last hebben van woedeuitbarstingen.

Voor het receptie- en horecapersoneel stonden werkdagen om die reden vaak in het teken van paniekaanvallen en huilbuien achter de schermen. Vijf van de tien oud-werknemers meldden zich uiteindelijk ziek vanwege stress- en burn-outklachten.



Spijt

De verklaringen zijn voorgelegd aan Legoland. Het pretpark weigerde een interview. Wel kwam er een algemeen statement waarin gemeld wordt dat het creëren van een veilige werkomgeving voor Legoland prioriteit heeft. "Voor de betrokkenen personen zijn wij daar niet in geslaagd en dat spijt ons."



Uit een intern onderzoek zou blijken dat de tevredenheid onder het personeel inmiddels is toegenomen. Men wil niet zeggen of de verhalen nog consequenties hebben voor de manager in kwestie. Volgens haar LinkedIn-profiel werkt ze op dit moment nog bij Legoland. Alle Legoland-parken zijn onderdeel van pretparkgroep Merlin Entertainments.