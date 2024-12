Efteling

Efteling Grand Hotel toch nog open in 2024? Verkeerd logo op nieuwe plattegrond

Als we een nieuwe Efteling-plattegrond mogen geloven, gaat het nieuwe Efteling Grand Hotel tóch nog open in 2024. Het attractiepark heeft het verkeerde logo gebruikt bij het ontwikkelen van de nieuwe kaart. Daarop is het oorspronkelijke geplande openingsjaar van het hotelcomplex zichtbaar: 2024.

Efteling-fans hoeven er echter niet op te rekenen dat ze binnen een week nog kunnen overnachten in het hotel bij de hoofdentree. Men heeft nog wel een aantal maanden nodig voor het afwerken van het gebouw en de kamers. Er is nog geen datum bekendgemaakt, maar vermoedelijk vindt de opening plaats in het voorjaar van 2025.

De bewuste plattegrond is bedoeld voor oudejaarsavond op dinsdag 31 december 2024, als er van 19.00 tot 01.00 uur een groot nieuwjaarsfeest plaatsvindt in de Efteling. Om middernacht wordt een identieke vuurwerkshow vertoond op twee plekken: bij de Siervijver en het Meer van Fantasie, dat op deze kaart nog Aquanura-vijver heet.



Vijf maanden

De Efteling maakte in november 2023 officieel bekend dat het Efteling Grand Hotel zal openen in 2025 in plaats van in 2024. Het duurde vervolgens nog vijf maanden voordat de aankondigingsborden bij de bouwplaats werden aangepast. Ook daar bleef men in eerste instantie het verkeerde openingsjaar communiceren.