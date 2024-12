Plopsaland Resort Belgium

Plopsa-medewerker na vijftig uur bevrijd uit draaimolen: marathon levert meer dan 10.000 euro op

Na 6380 rondjes zit de draaimolenmarathon van Plopsa-medewerker Nick Jespers erop. De kwaliteitsmanager van de Plopsa-parken zat maar liefst vijftig uur lang in de Carrousel van Plopsaland De Panne. Daarmee haalde hij geld op voor het goede doel.

Na afloop stond de teller op 11.250 euro. Dat is een stuk meer dan de 2000 euro die Jespers in 2007 bij elkaar sprokkelde na 48 uur in dezelfde attractie. Mede dankzij enkele andere initiatieven van Plopsa, waaronder een seniorenfeest, een kinderfeest en een sms-actie, steeg de opbrengst tot in totaal 12.000 euro.

Er werden ook koekjesdozen verkocht door Plopsa-personeel. Al het geld gaat naar De Warmste Week, het Belgische equivalent van Serious Request. Dit jaar staat de actie in het teken van het tegengaan van eenzaamheid.



Warme reacties

Jespers trotseerde twee ijskoude nachten, terwijl zijn collega's hem gezelschap hielden. Hij is naar eigen zeggen blij met de "warme reacties" die hij kreeg. Een woordvoerder Plopsa zegt "met grote tevredenheid" terug te kijken. Op YouTube staat een video van de laatste momenten in de molen.