Kermis

Man overleden na klap van 45 meter hoge kermisattractie

Een ongeluk met een kermisattractie in Duitsland is een 20-jarige medewerker fataal geworden. Het personeelslid werd geraakt door de gondel van een gigantische 45 meter hoge schommelattractie, de zogeheten Best XXL Exclusive van exploitant Zinnecker.

Dat gebeurde afgelopen woensdag tijdens Lichtenberger Winterzeit, een grote kerstmarkt in Berlijn. Volgens de autoriteiten betrad het slachtoffer per ongeluk het platform van de attractie terwijl de schommel in bedrijf was. Hij viel door de klap bewusteloos op de grond.

Het gaat om een attractie van het type afterburner XXL, in 2006 gefabriceerd door KMG Rides uit Nederland. Na eerste hulp door omstanders werd de twintiger overgebracht naar de intensive care, waar hij zondagochtend aan zijn verwondingen is overleden.



Arbeidsinspectie

De politie constateerde een gebrek aan veiligheidsmaatregelen: er zou geen barrière geweest zijn tussen de heen en weer slingerende arm en het gedeelte waar het personeel was gestationeerd. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Mogelijk was er sprake van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg door nalatigheid.