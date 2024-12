Walibi Holland

Walibi-bus in brand gevlogen op parkeerterrein

Op de parkeerplaats van Walibi Holland is vanmiddag een bus in brand gevlogen. Het gaat om de streekbus van maatschappij EBS, vanuit Harderwijk. Tijdens de rit begon het voertuig plotseling te roken, vertellen ooggetuigen aan Looopings. Er vielen geen gewonden.

Volgens de online routeplanner arriveerde bus 247 om 12.17 uur bij het pretpark. "In de laatste minuten voor aankomst was er ook vuur te zien, achterin", zegt een passagier. "Uiteindelijk is de bus gestopt bij de bussluis, maar het doorrijden voelde akelig lang."

Boven het parkeerterrein is inmiddels een grote zwarte rookwolk zichtbaar. Bezoekers worden tegengehouden: niemand mag meer in de buurt van de brandende bus komen. Rond 12.30 uur was de brandweer aanwezig. Op dat moment was de bus al bijna volledig uitgebrand.



Bright Nights

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "Er zijn geen slachtoffers", meldt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. "De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse, maar de bus is wel uitgebrand." Het park is tijdens de kerstvakantie bijna dagelijks geopend voor het winter-evenement Bright Nights, van 12.00 tot 20.00 uur.



Vorig jaar brak ook al brand uit op de parking van Walibi. Toen vatte een elektrische auto vlam tijdens het opladen. Eerder deze maand moest de brandweer uitrukken nadat twee ratten kortsluiting hadden veroorzaakt in een stroomkast van Walibi.