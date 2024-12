Walibi Holland

Video: Walibi Holland introduceert personage Lies Diepvries in nieuwe mascotteshow

Lies Diepvries heeft haar intrek genomen in Walibi Holland. Het nieuwe personage speelt een belangrijke rol in een nieuwe mascotteshow tijdens Bright Nights, Walibi's winteropenstelling in december en januari. Bezoekers kunnen twee keer per dag kijken naar Walibi's Coolest Friends-Fest op de Mainstage, het hoofdpodium bij het reuzenrad.

In de muzikale voorstelling worden Walibi en het meisje Kiran geconfronteerd met de chagrijnige ijskoningin, die van plan blijkt te zijn om de Kerstman te ontvoeren. Lies hoopt op die manier de aandacht naar zich toe te kunnen trekken tijdens Kerstmis. De kangoeroe noemt haar gekscherend Katrien Koelkast.

Lies, die een eigen versie van All I Want for Christmas Is You ten gehore brengt, wil de hulp van haar zoon Jack Frost inschakelen. Hij ziet het plan echter totaal niet zitten. Volgens hem zit er niks anders op dan het bevriezen van zijn moeder. Uiteindelijk komt alles toch nog goed als Santa arriveert. Hij blijkt Lies Diepvries goed te kennen.



Opvolger

Ook de nummers It's the Most Wonderful Time of the Year en It's Not Christmas Without You komen voorbij in de show. Walibi's Coolest Friends-Fest is de opvolger van Walibi's After Christmas Party, die de afgelopen twee winters te zien was. Daarin hadden Walibi, Santa en Kiran ook al een rol.