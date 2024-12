Walibi Holland

Winter-event Walibi Bright Nights dit jaar met extra themagebied: schaatsbaan, lichtshows en zes attracties

Bright Nights, de winteropening van Walibi Holland, is dit jaar groter dan ooit. Voor het eerst kunnen bezoekers het volledige pretpark betreden: ook themadeel Zero Zone gaat nu 's winters open. Een video van bijna zes minuten brengt het gebied in beeld. Naast zes attracties zijn er verschillende extra activiteiten te beleven, waaronder een schaatsbaan.

Die is opgebouwd op het terrein van de voormalige kinderboerderij, waar 's zomers en tijdens Halloween een foodcourt te vinden is. Het gaat niet om een echte ijsbaan, maar om een baan met kunststof platen: een stuk goedkoper. Voor veel schaatsers is dat even wennen. Schaatsen zijn gratis te leen.

Een huisje ernaast fungeert nu als Santa's Workshop, waar kinderen kunnen knutselen onder begeleiding van kerstelfjes. Opwarmen kan bij een kampvuur naast de schaatsbaan. Bij rollercoaster Lost Gravity wordt gezorgd voor een bijzondere lichtshow, waarbij lichtstralen geprojecteerd worden op de baandelen.



Drako

Verder zijn ook treinrit Walibi Express, waterbaan Crazy River, kinderachtbaan Drako, frisbee The Tomahawk en speeltuin Play Area voor het eerst toegankelijk in de winter. Spookhuis The Clinic is dicht, maar de façade wordt gebruikt voor een lasereffect. De silhouetten van passanten verschijnen daar op de gevel met behulp van lasers.



Af en toe komen gigantische marionetten van lichtgevende fantasiedieren voorbij. Naast wafelkraam Kom-Eten verscheen het podium voor Speed Tree Decorating. Deelnemers krijgen de opdracht om in dertig seconden tijd een kerstboom te versieren. De winnaar ontvangt een voucher voor een warm drankje.