Attractiepark Toverland

Video: Toverland trapt kerstvakantie af met muziekclip van wintershow

Toverland heeft een professionele videoclip gemaakt van het eindlied uit de show Het Magische Winterfeest. Die voorstelling is tijdens winterseizoen Winter Feelings dagelijks te zien op de schaatsbaan in entreegebied Winter Laguna. Vanaf nu kan het nummer ook op YouTube bekeken en beluisterd worden.

In de muziekclip zien we hoe de bewoners van het Limburgse attractiepark een uitnodiging krijgen om naar het grote feest te komen. Ze verzamelen zich bij de verlichte kerstboom. Later gaan de personages aan tafel in de Almhut. Uitvinder Maximus Müller glipt naar buiten, waarna de rest hem volgt.

Het filmpje van ruim drieënhalve minuut verscheen bij de start van de kerstvakantie. "Iedereen heeft tot de laatste seconde met enorm veel passie en liefde aan deze videoclip gewerkt, waarvoor dank", schrijft videomaker Yves Kersten op LinkedIn. "Het resultaat mag er zijn." De regie was in handen van marketeer Wendy Smits.



Zee van licht

Toverland vertoont Het Magische Winterfeest op elke openingsdag van Winter Feelings, steeds vijftien minuten vóór sluitingstijd. Het park noemt de show "hét ultieme einde van je Winter Feelings-dag", met "een zee van licht". De soundtrack staat niet op streamingplatforms als Spotify.