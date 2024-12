Duinrell

Duinrell stuurt bezoekers halverwege show weg omdat personeel naar huis wil

Een medewerker van Duinrell heeft bezoekers weggestuurd uit een theater, terwijl er nog een show bezig was. De reden: het personeelslid wilde naar huis en had geen zin om te wachten tot de voorstelling afgelopen zou zijn. Het voorval vond zaterdagmiddag plaats bij de Kwakus Kwebbel Show, een computergestuurde poppenvoorstelling.

In de zaal zaten meerdere toeschouwers, waaronder Danny van der Weel, de marketingmanager van concurrent Drievliet uit Den Haag. Hij was stomverbaasd toen een werknemer van Duinrell hem kwam vertellen dat hij de show niet af mocht kijken.

"Meest klantonvriendelijke beleid dat ik sinds lange tijd heb meegemaakt in een park", schrijft Van der Weel op Instagram. De Kwakus Kwebbel Show bevindt zich in het parkdeel Wonderland, dat eigenlijk om 16.00 uur zou sluiten. Toch werd omgeroepen dat er om 16.00 uur nog een show plaatsvond.



Ontruimen

Die ging ook daadwerkelijk door, maar na een tijdje besloot de medewerker de zaal toch te ontruimen. "Als je shows communiceert en je ze ook laat doorgaan, is het wellicht wat klantonvriendelijk als je mensen midden in de show weg gaat sturen omdat dit gedeelte van het park dicht moet."



De Drievliet-manager toont herkenbare beelden van het personeelslid in kwestie op zijn socialmedia-accounts. "Zet dat ding dan niet aan. En communiceer die shows niet." Van der Weel herhaalt dezelfde boodschap op X. "Het kan in Duinrell", sneert hij.



Insecten

In de Kwakus Kwebbel Show, die minder dan een kwartier duurt, onderzoekt een mol hoe hij aan een grote bult op zijn kop komt. Hij beschuldigt verschillende zingende insecten, maar die blijken uiteindelijk niets met het voorval te maken te hebben. De show stamt uit 1988.



Een woordvoerder van Duinrell zegt dat de show per ongeluk van start ging door "een technische fout met de tijdschakelaar". "We begrijpen dat dit voor verwarring heeft gezorgd en bieden onze excuses aan voor het ongemak." Er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.



Feedback

De voorlichter geeft aan blij te zijn met de feedback. "We waarderen het wanneer gasten ons helpen verbeteren. Gastvriendelijkheid blijft onze prioriteit." Duinrell gaat niet in op de vraag waarom de bezoekers niet nog een paar minuten konden blijven zitten in het theater.