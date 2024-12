Efteling

Bijzondere Efteling-souvenirs: dansende schoentjes uit het Sprookjesbos zijn te koop

De beroemde dansende schoentjes uit het Sprookjesbos van de Efteling staan te koop. Efteling-fans krijgen de mogelijkheid om een replica van de iconische rode dansschoentjes aan te schaffen. Wie interesse heeft in de bijzondere souvenirs, kan terecht in het Efteling Hotel.

Daar staan de schoentjes onder een glazen stolp in de winkel 't Aendencken, ter promotie. Ze kunnen voor 27,50 euro besteld worden bij de receptie in de hotellobby. De stolp is niet verkrijgbaar.

De lobby is ook toegankelijk voor personen die er niet overnachten. Liefhebbers moeten er wel snel bij zijn: het Efteling Hotel is nog geopend tot en met zondag 5 januari. Na de kerstvakantie blijft het complex maandenlang gesloten voor een verbouwing van de benedenverdieping. De naam wordt gewijzigd in Efteling Wonder Hotel.



Verwend meisje

Het felrode schoeisel hoort bij een sprookje met de naam De Rode Schoentjes, van Hans Christian Andersen. Daarin kiest een ijdel en verwend meisje ervoor om niet voor een zieke oude dame te zorgen, maar naar een dansfeest te gaan.



Toen ze wilde stoppen met dansen, weigerden de schoentjes dat. Het meisje was ten einde raad. Een beul moest de schoenen van haar voeten hakken. Vervolgens dansten de schoentjes verder de wereld door. Sinds 1953 zijn ze te bewonderen in de Efteling.



Muisjes

Geruime tijd voelde de Efteling er niets voor om replica's van decorelementen uit het park uit te brengen als souvenirs. Tegenwoordig durft men dat wel aan. Bijkomend voordeel is dat de echte voorwerpen minder snel gestolen worden. Hetzelfde gebeurde eerder met de muisjes uit de hotelkamers.