Disneyland Paris

Disneyland Paris plaatst nieuwe anti-aanslagblokken, één dag na aanslag in Duitsland

Disneyland Paris heeft vanochtend nieuwe betonblokken neergezet op de looproute tussen de parkeerplaats en de ingang van de Disney-parken. Daarmee wil men voorkomen dat automobilisten al dan niet kwaadwillend inrijden op een menigte. De timing is opvallend: Duitsland werd gisteren nog opgeschrikt door een dodelijke aanslag met een auto.

In de stad Maagdenburg reed iemand vrijdagavond in op een groep mensen bij een kerstmarkt. Daarbij kwamen vijf bezoekers om het leven. Ruim tweehonderd mensen raakten gewond. Er stonden betonblokken, maar de aanslagpleger kon de trekpleister toch bereiken via een vluchtroute.

Met de nieuwe anti-aanslagblokken bij het parkeerterrein wil Disneyland Paris niets aan het toeval overlaten. Het Disney-resort kent sowieso een vrij strenge toegangscontrole, waarbij bagage wordt gescand en personen door een detectiepoortje moeten lopen. In de omgeving lopen gewapende soldaten rond.