Disney-podcast analyseert de Efteling: Droomvlucht is 'spuug- en spuuglelijk'

Hoe kijken verstokte Disney-fans naar een park als de Efteling? Een Nederlandse podcast over de Disney-parken heeft een speciale aflevering opgenomen over de Kaatsheuvelse concurrent. Daarin wordt de Efteling grondig geanalyseerd, waarbij heel wat kritische noten gekraakt worden.

Michiel Veenstra, Ralf Verhoef en Jorn Jokker, de presentatoren van de Disney-podcast D-Tales, trokken een uur en achttien minuten uit om hun blik op de Efteling te delen. Hoewel ze over meerdere punten opvallend enthousiast zijn, moeten ook heel wat elementen het ontgelden. Efteling-klassieker Droomvlucht krijgt er het hardst van langs.

"Intratuin-bloemen", zegt Jokker erover. Met name Veenstra walgt van de sprookjesachtige rit langs elfjes en kastelen: het ritsysteem is de moeite waard, maar de rest kan wat hem betreft linea recta de vuilnisbak in. "Alles wat je in Droomvlucht te zien krijgt - dit is echt een persoonlijke mening - vind ik vreselijk."



Halve sportkantine

Zelfs de feërieke zwevende planeten? "Ik vind het vréééselijk", roept Disney-fanaat Veenstra. "Het is echt een rit door kitsch. Die trollen, die elfen, ik vind het zo spuug- en spuug- en spuuglelijk. Met als allerergste nog, als je dan klaar bent, die halve sportkantine waar je dan uitstapt. En dan sta je daarna ineens in een saucijzenbroodjeshandel. Vreselijk."



Veenstra is naast podcastmaker ook radio-dj en Disney-promoter. Hij schuift regelmatig aan bij tv- en radioprogramma's om te vertellen over zijn Disney-liefde én hij wordt weleens ingehuurd door Disney voor het maken van marketingmateriaal, zoals een reclamepodcast. De Efteling hoeft hem niet te bellen, want na de klaagzang over Droomvlucht komt Symbolica aan de beurt.



Python

Verder gaat het onder meer over de "lelijke" uitstraling van de Python. "Het ziet er niet uit", aldus Veenstra. Sommige horecagelegenheden, waaronder 't Poffertje tegenover het Carrouselpaleis, hebben wat hem betreft de uitstraling van "een sportkantine uit de jaren tachtig".



Daarnaast noemt hij de Warme Winter Weide een vreselijke en schreeuwerige plek, kraakt hij de wachtrij van Vogel Rok af en foetert hij over het wandelpad achter de Piraña. "Dat vond ik zo'n achterlijk stuk." De Disney-aanhanger heeft eveneens geen goed woord over voor de manier waarop de Efteling bedrijfsfeesten organiseert: reguliere betalende bezoekers worden er soms mee geconfronteerd. "Dat vond ik een heel lelijk element."