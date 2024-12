Efteling

Efteling past reglement aan: verzamelen van statiegeldbekers voortaan verboden

Het is voortaan verboden om in de Efteling andermans statiegeld te verzamelen. Veel bekertjes, blikjes en flesjes belanden tegenwoordig in de reguliere vuilniscontainers, in plaats van in recycle-automaten of inzamelbakken. Wie de lege verpakkingen uit de prullenmanden vist, kan daar dus geld mee verdienen.

Het gaat om 15 eurocent per blik, 15 eurocent per fles en 25 eurocent per beker. Om te voorkomen dat gierige bezoekers massaal in de afvalbakken duiken, werd het parkreglement deze maand aangepast. "Het doorzoeken en het wegnemen of meenemen van (de inhoud van) vuilnisbakken, vuilcontainers, statiegeldmachines, donatiebakken en verzamelbakken is niet toegestaan", staat er nu in.

Vervolgens wordt uitgelegd wie volgens het park de rechtmatige eigenaren van het afval zijn. "De inhoud van de hiervoor genoemde bakken en containers is eigendom van de Efteling. Statiegeldflessen zijn eigendom van de producent van de inhoud van de statiegeldfles. Statiegeldbekers zijn eigendom van de Efteling."



Beter voor het milieu

Als we het reglement mogen geloven, blijven gekochte flesjes dus eigendom van The Coca-Cola Company en andere drankproducenten. Blikjes worden niet vermeld. Hoe dan ook: de Efteling wil niet dat mensen het afval gaan doorzoeken, ook al zou dat beter zijn voor het milieu.



Bij de inleverapparaten werd om die reden een nieuwe flyer opgehangen. "Alleen eigen bekers en flesjes inzamelen a.u.b.", staat erop, met een Engelse vertaling eronder. Twee weken geleden verscheen nog een opvallende foto van een Efteling-medewerker die bezig was om lege verpakkingen te verzamelen. Dat mag kennelijk wel.