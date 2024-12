Efteling

Foto's: ingrijpende metamorfose voor toiletten bij Efteling-entree

De toiletten in het entreegebouw van de Efteling zijn volledig vernieuwd. In enkele weken tijd heeft het attractiepark de toiletruimte in het Huis van de Vijf Zintuigen gestript en opnieuw opgebouwd, met een andere indeling en een nieuwe stijl.

Daarbij werd het oubollige interieur ingeruild voor een moderne uitstraling, waarbij men rekening hield met het nieuwe kleurenschema van het Huis van de Vijf Zintuigen. Voorheen koos de Efteling in het entreegebied voor bordeauxrood, lichtgroen en crème.

Vanwege de komst van het nieuwe Efteling Grand Hotel kwam er een aangepast kleurenpalet, met blauw-groen en gouden accenten. Met de heropening van de toiletruimte is de make-over van het ingangsgebouw bijna voltooid. Begin volgend jaar wordt souvenirwinkel Efteldingen nog gerenoveerd.



De Laetste Hoop

De toiletten bij de hoofdingang hebben nog steeds aparte ingangen voor mannen en vrouwen: er is niet gekozen voor een genderneutrale indeling zoals bij De Laetste Hoop naast Danse Macabre. Bovendien prijkt op een groot bord nog het oude toiletsymbool met een mannetje en een vrouwtje. In de rest van het park wordt tegenwoordig een icoon van een wc-pot gebruikt.