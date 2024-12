Plopsaland Resort Belgium

Livestream: kijk mee met man die vijftig uur blijft zitten in draaimolen Plopsaland

Iedereen kan live meekijken met een bijzondere actie in Plopsaland De Panne. Plopsa-medewerker Nick Jespers (36) is op dit moment bezig met een opvallende uitdaging: hij blijft vijftig uur lang zitten in de Carrousel van het Vlaamse pretpark. Daarmee wil hij zo veel mogelijk geld ophalen voor het goede doel.

Via een livestream op Facebook en YouTube kan iedereen Jespers 24 uur per dag volgen. Hij wordt gesteund door zijn collega's, die hem zullen vergezellen in de draaimolen. Ook bezoekers van Plopsaland kunnen de diehard dit weekend een hart onder de riem steken.

Aan de attractie zijn banners bevestigd met informatie over het initiatief. "Samen carrousellen tegen eenzaamheid", staat erop. In de video is een aftelklok zichtbaar. Met behulp van een QR-code kunnen kijkers een gift doen.



Honderden ritjes

De actie duurt van vrijdag om 17.00 uur tot zondag om 19.00 uur. In die tijd zal Jespers honderden ritjes maken in de nostalgische molen die in de zone van Samson & Marie staat. De opbrengst gaat naar het initiatief De Warmste Week, dat dit jaar in het teken staat van het tegengaan van eenzaamheid.