Kermis

Man overleden na klap van achtbaan: 34.000 euro boete voor exploitant

De uitbater van een Engelse attractie moet een boete betalen naar aanleiding van een dodelijk ongeluk. In het voorjaar van 2023 kwam een 52-jarige medewerker van Ocean Beach Pleasure Park om het leven. Hij werd geraakt door een karretje van de spinning coaster Crash Test.

De man betrad de gevarenzone van de attractie om zijn jas op te halen, terwijl de achtbaan een testrit maakte. Op dat moment had het voertuig een snelheid van naar schatting 53 kilometer per uur. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dertien dagen later stierf.

Ocean Beach Pleasure Park is eigendom van de familie Sheeran, maar de attracties worden geëxploiteerd door andere bedrijven. Exploitant Premier Attractions Limited erkent aansprakelijk te zijn voor het incident. Dat leidt nu tot een boete van 28.000 pond, zo'n 34.350 euro.



Risico's

Hoewel de technische staat van de baan in orde was, was men zich niet voldoende bewust van de risico's voor het aanwezige personeel. Er waren ook niet genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. Naast de boete moet Premier Attractions de proceskosten en een toeslag betalen: nog eens 6158 pond, ruim 7550 euro.