Efteling

De meest gezochte term op Pornhub is... de Efteling

De combinatie van de Efteling en pornografie brengt heel wat Nederlanders op het puntje van hun stoel. Op Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, is de Efteling de populairste zoekterm van dit moment. Wie in Nederland naar de homepage surft, ziet nu helemaal bovenaan de naam van het Kaatsheuvelse attractiepark staan.

Van alle trending onderwerpen gaan er twee over de Efteling. "Sex in de Efteling" staat op de eerste plek. Op plaats drie volgt "Sweetie Fox Efteling". De aanleiding van de ongebruikelijke zoektermen is uiteraard de video die het Russische pornomodel Sweetie Fox opnam in het attractiepark. Daar was de afgelopen week veel over te doen in de media.

Alle belangstelling zorgt er dus ook voor dat mensen massaal naar de Efteling zoeken, maar niet op de gebruikelijke platforms. Het park zelf is uiteraard niet blij mee: men wil het liefst zo min mogelijk aandacht voor de zaak. Een woordvoerder weidt dan ook niet uit over eventuele juridische stappen die worden gezet om de video offline te krijgen.



Miljoen views

De angst bestaat ook dat het ongewenste filmpje andere mensen op ideeën brengt. Sweetie Fox profiteert ondertussen flink van alle interesse. Haar sprookjesachtige video, die een paar dagen geleden nog zo'n 600.000 keer bekeken was, heeft inmiddels bijna een miljoen views.



Ze haalde de beelden aanvankelijk weg, maar kwam daar later weer op terug. Overigens heeft de Russin zelf nooit de naam van het park genoemd: de productie heet simpelweg "When a Fairy Tale becomes Reality". Om die reden is de video lastig te vinden voor personen die alleen de naam van de Efteling intypen.