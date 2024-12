Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Nieuwe apensoort in Rotterdam, afkomstig uit Amsterdam

Diergaarde Blijdorp is sinds gisteren de thuisbasis van een nieuwe apensoort: de dianameerkat. De dieren, die bekendstaan om hun kleurrijke vacht met een witte band op het voorhoofd, behoren tot de luidruchtigste bewoners van Afrika. "Maar door de jacht en het verdwijnen van leefgebied dreigt het regenwoud stil te vallen", zegt de Rotterdamse dierentuin over de bedreigde status.

Blijdorp wil zich inzetten voor het behoud van de soort. In het wild leven dianameerkatten hoog in de bomen van vochtige regenwouden, vaak in grotere groep rond één dominant mannetje. Het dierenpark huisvest vijf dieren: twee volwassen vrouwtjes met hun jongen en een man.

Ze zijn afkomstig uit Artis in Amsterdam, waar ze een kleiner verblijf tot hun beschikking hadden. "De hoop is dat er snel meer nageslacht komt", zegt een woordvoerder. "Dit alles in het kader van het Europese populatiemanagementprogramma."



Wennen

Blijdorp-bezoekers kunnen de dianameerkatten momenteel bekijken in hun binnenverblijf, waar ze wennen aan hun nieuwe omgeving. Binnenkort mogen ze ook naar buiten. Het onderkomen werd eerder bewoond door witkruinmangabeys, die een andere plek in het park kregen.