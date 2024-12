Wildlands Adventure Zoo Emmen

Video: bezoekers Wildlands Emmen kunnen in het donker op safari tijdens kerstvakantie

Wildlands Adventure Zoo Emmen zorgt tijdens de kerstvakantie voor shows en ander entertainment na zonsondergang. Onder de noemer Wildnights zijn bezoekers van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari welkom tot 21.00 uur. Om 16.00 uur start het avondprogramma. Nieuw is een safari in het donker.

Normaal gesproken rijden de safaritrucks van Serenga Safari alleen in het zomerseizoen. Tijdens de Wildnights wordt de attractie omgedoopt tot Rhino Rescue Nachtsafari. Passagiers krijgen een educatief hoorspel voorgeschoteld over het beschermen van neushoorns.

Ze onderzoeken verdachte activiteiten die kunnen wijzen op de aanwezigheid van stropers. De trucks komen ook langs de grote fonteinen- en projectieshow bij het leeuwenverblijf. Om die reden waarschuwt Wildlands dat de inzittenden nat kunnen worden.



Bavianenarena

Voor de zevende editie van Wildnights keerde de licht-, laser- en vuurshow op het Mondiala Plein terug. In boottocht Rimbula River is een aangepast verhaal te horen. Een videoprojectie in het olifantenverblijf werd vernieuwd. Bij de Bavianenarena verschijnen vuureffecten.



Verder werd een wandelroute met verlichte fantasiefiguren uitgebreid. Wildlands zorgde ook voor fotopunten, kampvuren, livemuziek en een heleboel extra eet- en drinkkramen. Sommige dieren zijn 's avonds zichtbaar, maar het evenement draait om entertainment. Daarnaast zijn dubbele achtbaan Tweestryd en simulator Artic 1 operationeel.