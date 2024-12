Madurodam

Directeur Madurodam vertelt: wie bepaalt welke gebouwen een miniatuur krijgen?

In Madurodam zijn een heleboel iconische Nederlandse bouwwerken nagemaakt in een schaal van 1 op 25. Maar wie bepaalt welke gebouwen een plekje krijgen in de Haagse miniatuurstad? En wanneer wordt een model weer verwijderd? In een aflevering van de Looopings Podcast gaat directeur Sander Gielen daar op in.

Madurodam profileert zich tegenwoordig als een volwaardig attractiepark, maar de miniatuurwereld vormt nog steeds het hart van het terrein. "Het moet iconisch zijn, dus het moet herkenbaar zijn voor heel Nederland", zegt Gielen over de keuzes die men maakt. "Het lastige is: het blijft natuurlijk altijd subjectief."

Heel soms worden ook zaken uitgebeeld die alleen lokaal bekend zijn. De directeur noemt een beeldje van het Peerd van Ome Loeks als voorbeeld, een symbool in de stad Groningen. "Wij zijn hartstikke trots op deze collectie, die onderhouden we. En soms gaan er gewoon dingen uit omdat ook de tijd verandert."



Kolencentrale

Zo moest een Rotterdamse kolencentrale onlangs het veld ruimen. Het aantal miniaturen zal waarschijnlijk niet stijgen. "Wij zorgen dat onze collectie up-to-date blijft en er gewoon goed uitziet. Soms gaan er zaken weg en dan komt er iets voor in de plaats." Daar is een intern creatief team verantwoordelijk voor.



De lat voor de komst van een miniatuur ligt vandaag de dag wel hoger dan voorheen. "In het verleden zijn er ook best veel miniaturen gekomen die eigenlijk niet zo bekend zijn", geeft Gielen toe. "Die zie je nu langzamerhand verdwijnen." Verder speelt ook mee dat het park soms commerciële samenwerkingen aangaat met externe partijen.



Teleurstellingen

Toch is een plek in Madurodam niet per se te koop. "We proberen wel dezelfde criteria te hanteren. Het moet wel een iconisch gebouw zijn of het moet heel erg passen in het Nederlandse straatbeeld." Dat kan voor teleurstellingen zorgen bij grote bedrijven. "Dan worden we gebeld door partijen die heel graag iets in het park willen zetten. Maar de vraag die wij ons altijd stellen is: is het leuk voor onze gasten?"



Een gigantisch distributiecentrum zou in het klein bijvoorbeeld nog steeds 10 bij 10 meter kunnen zijn. Dat is voor bezoekers totaal niet interessant, weet Gielen. Wel hebben enkele Nederlandse winkelketens hun eigen miniwinkeltje in het park: een vorm van sponsoring. "Je moet je daar niet al te veel bij voorstellen, maar dat is voor ons op zich best een mooie inkomstenbron." Dat geld kan weer gebruikt worden voor het onderhoud.



Modegrillen

De directeur zou in de toekomst graag nog een paar "nieuwe moderne gebouwen" willen huisvesten in Madurodam. Hij denkt onder meer aan het bekende Forum Groningen. Op die manier zou het park meer "de wereld van vandaag" tonen. "Het gevaar is natuurlijk wel een beetje dat dat ook modegrillen kunnen zijn."