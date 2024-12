Europa-Park Erlebnis-Resort

Nieuwe stuntshow Europa-Park staat in het teken van gemaskerde held Zorro

De gemaskerde ruiter Zorro komt naar Europa-Park. Een nieuwe stuntshow in het Duitse attractiepark staat in het teken van de beroemde held. In 2025 kunnen bezoekers kijken naar een Zorro-voorstelling in de paardenarena, gelegen in het Spaanse themagebied.

De theater wordt voor de gelegenheid gerenoveerd: Europa-Park belooft een "volledige overkapping en tweeduizend zitplaatsen". Eerder bedroeg de maximumcapaciteit 1460 personen. Het afgelopen jaar was in de arena nog de show Die Rückkehr des Sultans te zien.

De nieuwe Zorro-show is onderdeel van de viering van het vijftigjarig bestaan van Europa-Park. Ironisch genoeg is Zorro geen Europees thema: het personage werd in 1919 bedacht door een Amerikaan en de verhalen spelen zich af in de staat Californië, enkele honderden jaren geleden.



Cape

Zorro gaat altijd geheel in het zwart gekleed. Zijn kostuum bestaat uit een cape, een hoed en een masker dat de bovenkant zijn gezicht bedekt. Als handelsmerk laat hij vaak de letter Z achter met behulp van zijn degen. De held, die vecht tegen onrecht en corruptie, rijdt op een zwart paard met de naam Tornado.