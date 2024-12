Apenheul

Winter-evenement Apenheul blijft entreeprijzen verlagen

Winterheul, het nieuwe winter-evenement in dierenpark Apenheul, is vooralsnog geen groot succes. Vanwege de lage bezoekersaantallen zijn de toegangsprijzen van het lichtfestival opnieuw verlaagd. In eerste instantie gingen flextickets voor minimaal 37,85 euro over de toonbank.

Afgelopen week kostte hetzelfde entreebewijs nog 34,85 euro. Op dit moment rekent men 23,50 tot 24,50 euro per persoon voor een flexticket: ruim 35 procent minder dan het oorspronkelijke tarief. Kaarten met een specifiek tijdvak werden eveneens een stuk goedkoper.

Daarvoor vroeg Winterheul in eerste instantie 25,85 euro per persoon. Onlangs zakte de prijs naar 22,85 euro. Wie vandaag tickets bestelt voor een bezoek in de kerstvakantie, is nog maar 18,50 tot 19,50 euro kwijt.



Dieren niet zichtbaar

Winterheul ging van start op vrijdag 13 december, bijna een week geleden. De eerste paar dagen was het allesbehalve druk. De organisatie is in handen van concert- en festivalbedrijf Mojo. Bezoekers maken een wandeling van ongeveer een uur langs lichteffecten en projecties in het bos van het Apeldoornse apenpark. De dieren zijn niet zichtbaar.



"We streven ernaar iets kwalitatiefs neer te zetten met internationale allure", zei Apenheul-directeur Roel Welsing er eerder over. "Het is echt topniveau." Producent Frederik van Alkemade van Mojo gaf aan dat het concept "over de grens aantrekkingskracht" moet krijgen, met "een groeiscenario".