Kermis

Kermisbezoeker aangevallen met giftige stof in Londen

Een bezoeker van een grote winterkermis in Londen is aangevallen met een giftige stof. Het 22-jarige slachtoffer moest naar het ziekenhuis gebracht worden nadat hij besprenkeld werd met een bijtende vloeistof. Hij is niet in levensgevaar, melden de lokale autoriteiten.

Het incident vond afgelopen weekend plaats bij Hyde Park Winter Wonderland, een mega-evenement in de Britse hoofdstad. De politie werd zondagavond opgeroepen vanwege een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Daarbij haalde iemand een flesje met chemisch spul tevoorschijn.

Voor zover bekend raakten de andere betrokkenen niet gewond. Agenten hebben drie verdachten van 16, 18 en 21 jaar aangehouden. Men vraagt getuigen om zich te melden bij de politie. Winter Wonderland is nog geopend tot en met zondag 5 januari.