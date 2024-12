Miramar Salz & Kristall Therme

Miljoenen euro's schade door brand in Duits waterpark

Een grote brand in een Duits waterpark heeft voor vele miljoenen euro's aan schade gezorgd. Waterparadijs Miramar werd afgelopen weekend getroffen door een enorme vlammenzee. Het opruimen van het puin en herstellen van de schade gaat waarschijnlijk maanden duren.

Het vuur brak uit in een gedeelte met wellnessvoorzieningen. Er is sprake van instortingsgevaar. Bovendien moeten de ruimtes die niet werden verwoest wel grondig schoongemaakt worden. In het gunstigste geval kunnen de poorten in het voorjaar van 2025 heropend worden, verwacht het management.

"We hadden dit natuurlijk graag anders gezien en het maakt ons erg verdrietig, maar we geven niet op", laat de directie weten in een verklaring. Vermoedelijk is de brand zondagavond veroorzaakt door een technisch defect aan een apparaat in een onderhoudsruimte. Er waren toen geen badgasten meer aanwezig.



Pijnlijk

Hulpverleners en medewerkers worden bedankt voor hun inzet. "De brand heeft ons hard getroffen en laat zichtbare sporen na. De beelden van het uitgebrande zwembad zijn pijnlijk. Maar nu is het tijd om samen vooruit te kijken en de volgende stappen te zetten."



Miramar ligt in de plaats Weinheim, onderdeel van de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De trekpleister opende in 1973. Er komen jaarlijks zo'n 700.000 bezoekers. Het aanbod bestaat onder meer uit tien verschillende waterglijbanen, sauna's, zoutbaden, een golfslagbad en waterspeelplaatsen.



























Miramar vóór de brand