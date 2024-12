Efteling

Efteling uitgekotst vanwege overstap naar Heineken: 'Goede reden om je abonnement op te zeggen'

Efteling-fans zijn niet blij met de overstap naar Heineken - en dat is nog zacht uitgedrukt. Op social media wemelt het van de woedende reacties nu het attractiepark ervoor gekozen heeft om Hertog Jan in te ruilen voor Heineken. Hoewel Heineken één van de grootste biermerken ter wereld is, klagen Efteling-liefhebbers massaal dat het drankje niet thuishoort in het Brabantse sprookjespark.

Op een Facebook-bericht over het nieuws kwamen in korte tijd al meer dan vijfhonderd reacties. Ze zijn nagenoeg allemaal negatief. "Paardenpis is het", sneert Sabrina Mombarg. "En dat zeg ik als Amsterdamse!" Ook Rob Jansen snapt er niets van. "Een pretpark in Brabant dat Amsterdams slootwater verkoopt als bier", sneert hij. Eddy Heijnen: "Van goed bier naar paardenzeik."

Roel Verwer denkt terug aan de tijd dat de Efteling nog Dommelsch schonk. Dat vond hij "echt Brabants gezellig". "Jammer dat het park steeds meer draait om geld." Daisy Donkers drinkt naar eigen zeggen geen alcohol. "Maar zelfs ik weet dat Heineken een verkeerde beslissing is." Bilal Vanderwijst: "Hoe kan een Brabants park nu kiezen voor Heineken?"



Pisbakken

Kevin Kokx weet wel hoe de Efteling aan het Heineken-bier komt. "Ah, de pisbakken worden ook gerecycled, lekker groen bezig." Rogier Fijneman ziet een dagje Efteling niet meer zitten. "Dus dan betaal je een godsvermogen om binnen te komen, heb je een tweede hypotheek nodig om je auto kwijt te kunnen en krijg je dit slootwater te zuipen." Henk Vanlier: "Van het beste naar het slechtste... Zal wel weer een centenkwestie zijn, anders neem je zo'n domme beslissing niet."



Bram Clevis blijft voortaan thuis. Kenneth Terloo spreekt over "echt een grote fout", Pim Emmen noemt het de "slechtste keuze ooit gemaakt". Rik de Bijl: "Letterlijk íeder ander merk was beter geweest..." Aslan Wiegel baalt eveneens van de introductie van "het slechtste bier wat er bestaat". Thijs van Broekhoven vraagt zich af waarom een deal met Heineken nodig is. "Ze hebben toch al genoeg slootwater van Aquanura?"



Incidenten

Veel vaste bezoekers geven aan dat ze voortaan zelf bier zullen meenemen van huis. Er zijn ook mensen die zich afvragen waarom alcohol überhaupt thuishoort in de Efteling, zeker nadat er onlangs meerdere incidenten waren met dronken jongeren. "Als je wil zuipen ga dan naar het café en niet naar een pretpark", schrijft Angela Mens.



Robert Hakvoort vindt de switch naar Heineken een "goede reden om je abonnement op te zeggen". Op X zijn de commentaren niet veel positiever. Zo zegt Wouter van Hoort zijn koelbox uit de schuur te gaan halen. Hugo Laufferbach hoopt op een vroege of late 1 aprilgrap. Jaap Visser ziet ook voordelen. "Dat voorkomt wel die dronken mensen in het park, iedereen spontaan aan de cola!"