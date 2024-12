Gröna Lunds Tivoli

Justitie eist 1,5 miljoen euro aan boetes na dodelijk achtbaanongeluk in Zweden

Een pretpark in Zweden riskeert een flinke boete na een dodelijk ongeval met een achtbaan. In juni 2023 kwam een vrouw om het leven toen een trein van de rollercoaster Jetline deels ontspoorde. Na een uitgebreid onderzoek eist justitie nu 12 miljoen Zweedse kroon van attractiepark Gröna Lund in Stockholm, ongeveer 1,04 miljoen euro.

Ook twee andere betrokken bedrijven moeten volgens de openbaar aanklager beboet worden: ingenieursbureau GMW en onderdelenfabrikant Mekosmos. In totaal wil men 18 miljoen kroon zien: zo'n 1,5 miljoen euro. Het zou gaat om één van de hoogste boetes die Zweedse bedrijven ooit hebben moeten betalen, weten media in Zweden.

De twee andere firma's waren betrokken bij het fabriceren van het onderdeel dat het fatale incident veroorzaakte. Een draagarm in een trein bleek niet stevig genoeg te zijn. Bij latere inspecties werden de fabricagefouten niet opgemerkt. Naast het dodelijke slachtoffer raakten meerdere passagiers gewond.



Ontkennen

Alle drie de betrokken bedrijven ontkennen dat ze juridisch gezien verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het voorval. "We vinden niet dat Gröna Lund een misdrijf heeft gepleegd en daarom leggen we de beschuldigingen naast ons neer", laat het management van het pretpark weten. "Maar we nemen dit ongeluk uiteraard zeer serieus."



Of Gröna Lund en de twee andere partijen inderdaad moeten betalen, wordt bepaald door de rechtbank. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak van start zal gaan. Eventuele geldboetes gaan niet naar de slachtoffers of de nabestaanden, maar naar de Zweedse staat.