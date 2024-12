ZooParc Overloon

Bijzondere nieuwe dieren in ZooParc Overloon, waaronder apensoort die nog niet in Nederland voorkomt

De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon verwelkomt in 2025 een diersoort die nog nergens anders in Nederland te vinden is. Het gaat om de dril, een zeer bedreigde aap. En daar blijft het niet bij: ook de geelrugduiker - een antilopesoort - en het Afrikaanse kwaststaartstekelvarken komen naar Overloon. Ze zijn allebei uniek in Nederland.

De bewoners worden onderdeel van het Afrikaanse expeditiegebied Ngyuwe, waar in totaal zeventien diersoorten gaan leven. Dertien ervan zijn nieuw in ZooParc. Het park huisvest straks vier drils: een mannetje en drie vrouwtjes, afkomstig uit Frankrijk. Ze maken deel uit van een fokprogramma dat zich richt op het opbouwen van een reservepopulatie.

In het wild komt de dril voor in de dichtbegroeide regenwouden van Afrika. Daar hebben ze te maken met verlies van leefgebied en stroperij. Naar schatting leven in het wild nog slechts drieduizend drils. Buiten Europa wordt de soort nergens in dierentuinen gehouden.



Nachtdierenverblijf

ZooParc brengt de drils samen met penseelzwijnen en brazzameerkatten. Ook realiseert men een nieuw nachtdierenverblijf. De andere diersoorten in Ngyuwe luisteren naar namen als Senegalgalago (een halfaap), violette toerako (een vogel) en sitatunga (een moerasantilope).