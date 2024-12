Efteling

Nieuwe Efteling-filter op Instagram en TikTok verandert je in Langnek

Iedere Efteling-liefhebber krijgt nu de kans om in de huid van Langnek te kruipen. De Efteling heeft op social media een filter gelanceerd die gebruikers verandert in het beroemde sprookjesfiguur met de lange hals.

"Wist je dat je nu zelf Langnek kan zijn?", zegt een Efteling-medewerker in het promotiefilmpje. "Check onze nieuwe filter op Instagram en TikTok. Probeer 'm zelf uit en tag ons." Op de profielen van de Efteling is er een speciaal menu-item voor gereserveerd.

De filter plakt het gezicht van de gebruiker in het hoofd van Langnek. Door heen en weer te schudden, kijkt het personage heen en weer. Het is ook mogelijk om het hoofd van Langnek boven de wolken uit te laten komen. In de verte is het paleis van Symbolica zichtbaar.



Lange Jan

Langnek is één van de figuren uit het sprookje van De Zes Dienaren, samen met Heuvelbuik, Kogeloog, Koukleum, Springkuit en Putoor. Eerder dit jaar drukte de Efteling kijkers op TikTok en Instagram al op het hart dat hij beslist geen Lange Jan genoemd mag worden. Dat is de naam van een snoepje.