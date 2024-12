Efteling

Theaterkomedie Een Nacht in de Efteling tourt de komende maanden door Nederland

In Tilburg is vandaag de theaterkomedie Een Nacht in de Efteling in première gegaan: een komische voorstelling waarin het beroemde attractiepark 's nachts op zijn kop komt te staan. Voor het project ging de Efteling een samenwerking aan met kluchtmaker Jon van Eerd, die het stuk schreef en regisseerde. De komende maanden tourt de show door Nederland.

Het verhaal gaat over de puberende zusjes Julia en Sophie, die een nacht doorbrengen in de Efteling. Daar ontstaat een bizar avontuur als blijkt dat alles en iedereen in de wereld vol wonderen ontregeld is. Voor de oplossing moet men op schetenjacht.

Het concept wordt beschreven als "een doldwaze achtbaan van idiote misverstanden, spannende achtervolgingen en kolderieke belevenissen". Uiteraard zit de voorstelling boordevol verwijzingen naar Efteling-attracties, -sprookjes en -bewoners.



Looopings

Zo komen onder meer Roodkapje, Frau Schmetterling, Bakker Krümel, Holle Bolle Gijs, de Fakir, de geesten uit Danse Macabre, Joris en de Draak, de heks én Anton Pieck voorbij. Ook Looopings wordt even genoemd.



De makers benadrukken dat Een Nacht in de Efteling zowel geschikt is voor kinderen als voor volwassenen. In een korte videopromo komen alvast enkele taferelen voorbij. De cast, die in mei gepresenteerd werd, bestaat uit Patrick Martens, Zjon Smaal, Suzanna Pleiter, Cathalijne de Sonnaville, Lars Vaessen en Bente Stoelwinder.



Try-outs

Na try-outs in IJsselstein, Etten-Leur, Deurne, Beverwijk, Noordwijk, Baarn, Zevenaar en Kampen stond zondagmiddag de officiële première op de planning. In december en januari is de productie te zien in Roosendaal, Helmond, Harderwijk, Venray, Rotterdam, Zwolle, Uden, Veghel, Zaandam, Amsterdam, Nieuwegein, Weert, Utrecht, Veldhoven en Zutphen.



Een maand later volgen Stadskanaal, Dronten, Doetinchem, Wageningen, Eindhoven, Valkenswaard, Tiel, Leeuwarden, Steenwijk, Veenendaal, Spijkenisse, Schiedam en Dordrecht. In maart komt de show naar Franeker, Rijswijk, Delfzijl, Zeist, Drachten, IJmuiden, Zoetermeer, Almere, Deventer, Bergen op Zoom, Goes, Naaldwijk en Hoogeveen.



Tournee

De voorstelling staat in april op de planken in Waalwijk, Oosterhout, Maastricht, Roermond, Lelystad, Terneuzen, Amstelveen, Hoorn, Kerkrade, Lochem, Capelle aan den IJssel, Den Bosch, Emmen en Veendam. De tournee wordt in mei afgesloten in Breda, Papendrecht, Heerhugowaard en Arnhem. Er zijn geen plannen om Een Nacht in de Efteling ook daadwerkelijk in de Efteling te vertonen.