Efteling

18+-ster Sweetie Fox zet Efteling-film weer online en reageert op ophef: 'Niet bedoeld om iemand te beledigen'

De veelbesproken erotische video die deels werd opgenomen in de Efteling kan weer bekeken worden vanuit Nederland. Naar aanleiding van alle commotie schermde het Russische Pornhub-model Sweetie Fox haar volledige profiel afgelopen weekend af voor bezoekers vanuit Nederland. Op die beslissing is ze nu teruggekomen.

"When a Fairy Tale becomes Reality" staat weer online. De pornoster heeft ook gereageerd op de ophef die ontstond nadat Looopings over de film berichtte. Media in binnen- en buitenland gingen met het verhaal aan de haal. "Deze video is niet bedoeld om iemand te beledigen of een reputatie aan te tasten, integendeel", schrijft de vrouw.

"Op deze manier drukken we onze dankbaarheid uit, nu het lot ons de kans heeft gegeven om zo'n prachtige plek te bezoeken. Dit is onze methode van zelfexpressie, dus oordeel niet te hard. We zijn immers pornomodellen."



Amateurfilm

Sweetie Fox gaat ook in op het commentaar van de Efteling, namelijk dat het verboden is om zonder toestemming commerciële activiteiten te ontplooien in het park. "De video is niet gefilmd voor commerciële doeleinden, het is gewoon amateurfilm voor thuisgebruik." Een leugentje om bestwil, want de Russische toerist verdient haar geld met het publiceren van haar pornografische werk.



In een aanvullend bericht heeft Sweetie Fox nog een boodschap voor al haar Nederlandse kijkers die op de film afkwamen naar aanleiding van de media-aandacht. "Beste inwoners van Nederland, ik hou heel veel van jullie land vanwege de prachtige natuur, de heerlijke keuken en de vriendelijke, behulpzame mensen! Nederland staat niet voor niets bekend als het vrijste land van Europa!"



Rechtstreeks naar de slaapkamer

Tot slot schreef de pornoster haar eigen Efteling-sprookje, ter begeleiding van de beelden. "Een nieuw sprookjespersonage heeft zich in dit park gevestigd: Sweetie Fox. Je kunt haar toevallig tegenkomen in het bos, maar wees voorzichtig, ze zal je rechtstreeks naar de slaapkamer leiden. Alleen God weet wat er dan kan gebeuren... Maar dit is een sprookje alleen voor volwassenen!"