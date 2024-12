Efteling

Eindelijk oplossing voor vleugelprobleem bij Efteling-sprookje De Zes Zwanen

De Efteling heeft een hardnekkig probleem bij het sprookje De Zes Zwanen kunnen verhelpen. Bezoekers maken daar een kort vaartochtje in bootjes vormgegeven als zwanen. Bij de opening in 2019 moesten medewerkers de vleugels steeds openen en sluiten. Dat zorgde voor fysiek ongemak bij het personeel.

In coronatijd zijn de vleugels verwijderd en vervangen door metalen platen. De Efteling bleef volhouden dat het ging om een tijdelijke oplossing, maar ruim vier jaar lang veranderde de situatie niet. Nu zijn er alsnog nieuwe vleugels, die een stuk lager zijn dan de originele exemplaren.

Daardoor kunnen bezoekers over de vleugels heen stappen als ze willen plaatsnemen in een zwaan. De bovenzijde is voorzien van een antislip-plaatje waar een voet op kan rusten. Vanwege de werkzaamheden was de boottocht van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december buiten gebruik.



Transportsysteem

Het sprookje van De Zes Zwanen gaat over zes broers die in zwanen zijn veranderd. Hun zusje Elisa moet met bosasters zes hemden breien om de betovering te verbreken. Voor het eerst combineerde de Efteling een klassiek kijktafereel in het Sprookjesbos met een mechanische attractie. Het transportsysteem is afkomstig van Metallbau Emmeln uit Duitsland.