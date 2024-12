Europa-Park Erlebnis-Resort

Nederlandse vrouw moet behandeld worden met oogboor na achtbaanritje

Voor een Nederlandse pretparkfanaat kende een ritje in de nieuwe rollercoaster Voltron Nevera een pijnlijke afloop. Sanne van Galen uit Haarlem stapte twee weken geleden in de spectaculaire lanceerachtbaan in het Duitse Europa-Park. Tijdens het rijden - met een topsnelheid van 100 kilometer per uur - vloog er iets in haar oog.

"Het was een leuk ritje Voltron twee weken geleden, maar jammer dat er iets in mijn oog vloog wat na twee weken oogpijn moest worden afgestraft met een... oogboor", schrijft Van Galen op X. "Gevaarlijke hobby", grapt ze over haar pretparkbezoekjes.

In gesprek met Looopings vult de achtbaanliefhebber aan dat zoiets uiteraard altijd in elke achtbaan kan gebeuren. "Dat het Voltron was, is domme pech." Aanvankelijk dacht ze dat er gewoon een vuiltje in haar oog zat. 's Avonds werd de pijn heviger, de volgende dag was sprake van een ontsteking.



Zwart staafje

De pijn bleef, zelfs toen de ontsteking verdween. "Er bleek een heel klein zwart staafje in mijn oog te zitten, die ze er in kleine stukjes uit hebben gepeuterd met een oogboor", aldus Van Galen. Wat het precies was, is niet duidelijk geworden. "Over een paar dagen kijken we of alles weg is."



De vrouw is niet van plan om coasters voortaan te mijden. "Tot nu toe is het altijd goed gegaan", benadrukt ze. Van de dokter kreeg ze nog het advies om voortaan een bril te dragen in achtbanen, om ongelukken te voorkomen. "Maar dat mag nou juist meestal niet."