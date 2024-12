Plopsaland Resort Belgium

Medewerker Plopsaland daagt zichzelf uit: vijftig uur blijven zitten in draaimolen

Een medewerker gaat een bijzondere uitdaging aan in Plopsaland De Panne. Nick Jespers wil vanaf vrijdag 20 december meer dan twee dagen lang ritjes maken in een draaimolen, voor een goed doel. Het idee is om maar liefst vijftig uur te blijven zitten in de Carrousel in de Samson & Marie-themazone.

Jespers, pretparkliefhebber en Plopsa's manager kwaliteitscontrole, heeft er ervaring mee: in 2007 bracht hij al 48 uur door op de Carrousel. Dat leverde hem toen 2000 euro op aan donaties voor de actie Music For Life. Tegenwoordig heet het concept De Warmste Week. Er wordt deze editie geld opgehaald om eenzaamheid tegen te gaan.

Dit jaar hoopt Jespers niet alleen het record te verbreken, maar ook meer geld in te zamelen. Hij noemt het "bijzonder" om de actie na zeventien jaar te kunnen herhalen. De Plopsa-manager staat er niet alleen voor. "Telkens zal één van mijn collega's me vergezellen."



Sms-actie

Ook op andere vlakken zet Plopsa zich in voor het initiatief van omroep VRT. Zo is er een sms-actie waarmee deelnemers kans maken op Plopsa-ervaringen als een meet-and-greet, een overnachting en een etentje. Vlamingen kunnen het woord "Plopsa" sturen naar 4342. De opbrengst gaat naar het goede doel.



Verder organiseert Plopsa een seniorenfeest en een kinderfeest in Plopsaland, met als doel mensen samen te brengen en eenzaamheid te doorbreken. Beide feestjes zijn al volledig uitverkocht. Men wil naar eigen zeggen een "steentje bijdragen aan belangrijke maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid".