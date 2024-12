Museumpark Archeon

Voor het eerst lichtspektakel in Archeon: 'Fabelachtige ervaring'

Ook het Archeon in Alphen aan den Rijn organiseert iets speciaals in de winter. In het historische themapark vindt tot en met zaterdag 11 januari de eerste editie van het Archeon Licht Festival plaats, met "levensgrote lichtpresentaties" gebaseerd op verhalen uit de oudheid.

De initiatiefnemers beloven "een fabelachtige ervaring" waarin bezoekers een reis maken van de prehistorie, via de Romeinen naar de middeleeuwen.

Videoanimaties werden gemaakt met behulp van artificial intelligence. Men maakt gebruik van 41 beamers, 348 lampen en enkele lasers. De grootste projectie is 16 meter breed en 9 meter hoog.



Entreeprijs

Het evenement vindt plaats op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, plus zondag 22, maandag 23 en zondag 29 december. Er zijn tijdslots beschikbaar tussen 17.30 en 20.30 uur. De entreeprijs bedraagt 19,50 euro.