Disneyland Paris

Restaurant Disneyland Paris serveert beschimmeld brood: 'Ze boden niet eens excuses aan'

Een bezoeker van Disneyland Paris is afgelopen week geconfronteerd met beschimmeld brood in een restaurant. In een bericht op online platform Reddit deelt iemand een foto van een bezoek aan Silver Spur Steakhouse in het Disneyland Park. Op het brood zijn groene plekken zichtbaar.

"Brood met schimmel in het Steakhouse", luidt de tekst. Het deed de restaurantgast denken aan een Pirates of the Caribbean-film. "Alsof we in Curse of the Black Pearl zitten. Gelukkig stopte mijn vriend me terwijl ik het aan het eten was, halverwege mijn mond!"

Hoe liep het voorval af? Kreeg de pechvogel het geld terug? "Nee, ze hebben het brood gewoon vervangen en ze boden niet eens excuses aan." Het eindoordeel: "Te duur en echt slecht."



Kwaliteit

In de reacties op Reddit schrijven meerdere personen dat ze eveneens slechte ervaringen hebben met het etablissement en het onvriendelijke personeel. "Slechtste restaurant op de wereld waar ik ooit heb gegeten", schrijft iemand. "De kwaliteit in Disneyland Paris zakt zo snel als de prijzen stijgen", zegt een ander.



Silver Spur Steakhouse - niet te verwarren met The Steakhouse in Disney Village - bevindt zich naast spookhuis Phantom Manor in parkdeel Frontierland. Het menu bestaat onder meer uit biefstuk, varkenskotelet, kip en zalm.