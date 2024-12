Kermis

Duitse kermisexploitant steekt Nederlander neer bij inbraak

Een inbraakpoging bij kermisexploitanten in de Duitse stad Hagen is afgelopen weekend geëscaleerd. Meerdere personen probeerden in te breken bij een kermisfamilie, maar ze werden betrapt. Dat resulteerde in een gewelddadig opstootje. Drie ambulances kwamen ter plaatse.

De kermisondernemers kwamen rond 23.30 uur thuis van een kerstmarkt. Daar ontdekten ze dat er meerdere deuren waren opengebroken en dat er twee aanhangwagens ontbraken. Drie mannen kwamen naar buiten, waarna er een handgemeen ontstond.

De 59-jarige vader en 29-jarige zoon van de familie raakten lichtgewond. Eén van de inbrekers, een 47-jarige man, werd neergestoken door de zoon. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Gealarmeerde politieagenten arresteerden in totaal zes verdachten, waaronder de drie betrapte mannen.



Nederlands

Het gaat om personen met leeftijden tussen 29 en 65 jaar. Naar verluidt zijn het Nederlandse kermisexploitanten die gestolen goederen kwamen terughalen. Het incident vond plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De recherche doet onderzoek naar de zaak.