Efteling

18+-film opgenomen in de Efteling niet meer online na ophef

De gewaagde video die een Russisch 18+-model maakte in de Efteling is niet meer online te bekijken vanuit Nederland. Pornoster Sweetie Fox publiceerde onlangs een filmpje waarin ze verloren door het Sprookjesbos van de Efteling loopt en aangesproken wordt door een zogenaamde voorbijganger. De twee eindigen in een slaapkamer buiten het park.

Naar aanleiding van een publicatie op Looopings ontstond landelijke commotie over de beelden. Dat heeft de roodharige vrouw doen besluiten om haar volledige Pornhub-profiel af te schermen voor personen uit Nederland. Kennelijk was ze bang voor juridische stappen. De Efteling liet eerder deze week al weten niet blij te zijn met de beelden.

"We gaan dan ook kijken of we hier actie op kunnen ondernemen", zei een woordvoerder van het sprookjespark. Wie nu op Pornhub zoekt naar een video van Sweetie Fox, krijgt de foutmelding "Deze pagina is niet beschikbaar" te zien. Dat geldt niet alleen voor het Efteling-filmpje, maar voor ál haar 332 geüploade video's.



Blokkade

Het is niet duidelijk of het om een tijdelijke of een permanente maatregel gaat. Andere nationaliteiten hebben geen last van de rigoureuze blokkade. Met een niet-Nederlands IP-adres zijn de filmpjes dan ook gewoon te zien. "When a Fairy Tale becomes Reality", zoals de bijna zeventien minuten durende video heet, is via Pornhub inmiddels 698.000 keer bekeken.