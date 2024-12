Attractiepark de Waarbeek

Nieuwe attractie in de Waarbeek wordt 14,5 meter hoog

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo investeert in een nieuwe attractie van 14,5 meter hoog. In 2025 kunnen bezoekers een ritje maken in de Wolkenvaart, een enorme ballontoren afkomstig van de Nederlandse fabrikant Wooddesign Amusement Rides.

Sinds de Waarbeek in 2018 is overgenomen door Kevin en Janna Moespot kwamen er bijna jaarlijks attracties nieuwe attracties bij. Aanvankelijk was het de bedoeling in 2025 rustig aan te doen. Uiteindelijk is toch gekozen voor een aanzienlijke investering.

Waar het attractieaanbod normaal gesproken aangevuld wordt met tweedehands exemplaren, bestelde het Twentse pretpark dit keer een splinternieuw model uit de fabriek. Wooddesign noemt het concept ballon voyage.



Luchtschepen

Bezoekers nemen plaats in één van de acht gondels, waarna ze omhoog worden gelift voor een uitzicht over het park en de omgeving. De versie in de Waarbeek wordt aangekleed in steampunksferen, met gedetailleerde luchtschepen. Op een concept is de werktitel Airship Voyge zichtbaar.



De werkzaamheden zijn al begonnen. Waarschijnlijk vindt de opening in juni plaats. Voor de komst van de Wolkenvaart moest vrijevaltoren Theodorus de Vampier het veld ruimen. Eerder nam het park vanwege de lage capaciteit al afscheid van de Nautic Jet, een schans met een bootje.



Drouwenerzand

De familie Moespot runt vanaf aankomend seizoen twee Nederlandse parken. Naast de Waarbeek zwaait men vanaf 2025 ook officieel de scepter over Drouwenerzand in Drenthe. In totaal wordt deze winter zo'n 2 miljoen euro geïnvesteerd in beide bestemmingen.